Fidelity Investments Maaşlar

Fidelity Investments şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $7,960 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $446,667 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Fidelity Investments. Son güncellenme: 9/6/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Mobil Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Kripto Mühendisi

Sistem Mühendisi

Veri Bilimci
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Ürün Müdürü
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
İş Analisti
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Çözüm Mimarı
L6 $166K
L7 $233K

Veri Mimarı

Bulut Mimarı

Cloud Security Architect

Mali Analист
L3 $69.6K
L6 $138K
Müşteri Hizmetleri
Median $60K
Ürün Tasarımcısı
L4 $105K
L5 $140K

UX Tasarımcısı

Veri Analisti
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Yönetim Danışmanı
Median $160K
Proje Müdürü
Median $163K
Veri Bilimi Müdürü
Median $250K
Pazarlama
Median $155K
Program Müdürü
Median $192K
Siber Güvenlik Analisti
Median $138K
Satış
Median $96K
UX Araştırmacısı
Median $240K
Aktüer
Median $135K
Teknik Program Müdürü
Median $98K
Girişim Sermayedarı
Median $185K

Müdür

Muhasebeci
$102K

Teknik Muhasebeci

İdari Asistan
$60.2K
İş Operasyonları
$69.2K
Elektrik Mühendisi
$398K
İnsan Kaynakları
$8K
Ürün Tasarım Müdürü
$234K
İK Uzmanı
$70.4K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Fidelity Investments şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Fidelity Investments şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $446,667 tazminatla Yazılım Mühendisi at the L9|VP Software Engineering level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fidelity Investments şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $157,072 tutarındadır.

