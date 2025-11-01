Grainger şirketinde in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı Senior Software Engineering Manager için year başına $264K ile Director için year başına $340K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $230K tutarındadır. Grainger şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
