Texas Instruments
Texas Instruments Maaşlar

Texas Instruments şirketinin maaşları alt seviyede Risk Sermayedarı için yıllık $2,448 toplam tazminattan üst seviyede Hukuk için $295,470 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Texas Instruments. Son güncellenme: 12/1/2025

Donanım Mühendisi
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Analog Mühendisi

ASIC Mühendisi

SoC Mühendisi

Gömülü Donanım Mühendisi

Yazılım Mühendisi
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Gömülü Sistem Yazılım Mühendisi

Elektrik Mühendisi
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Makine Mühendisi
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Üretim Mühendisi

Tasarım Mühendisi

Test Mühendisi

Bakım Mühendisi

Pazarlama
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Kimya Mühendisi
Median $113K

Süreç Mühendisi

Tesis Mühendisi

Satış
26 $196K
28 $249K

Saha Satış Temsilcisi

Proje Müdürü
Median $185K
Satış Mühendisi
24 $156K
26 $191K
Ürün Tasarımcısı
Median $125K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $97.4K
Program Müdürü
Median $252K
İş Analisti
Median $105K
İş Geliştirme
Median $259K
Bilgi Teknolojisti (BT)
Median $86K
Çözüm Mimarı
Median $156K
Muhasebeci
$45.2K
İş Operasyonları Müdürü
$227K
Veri Analisti
$86.3K
Veri Bilimci
$112K
Tesis Müdürü
$206K
Finansal Analist
$128K
Grafik Tasarımcı
$106K
İnsan Kaynakları
$88.9K
Hukuk
$295K
Pazarlama Operasyonları
$45.5K
Malzeme Mühendisi
$161K
Ürün Tasarım Müdürü
$69.6K
Ürün Müdürü
$72.8K
Teknik Hesap Müdürü
$203K
Teknik Program Müdürü
$207K
Risk Sermayedarı
$2.4K
Hak Ediş Takvimi

0%

YIL 1

0%

YIL 2

0%

YIL 3

100%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Texas Instruments şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 0% hak ediş süresi 1st-YIL (0.00% yıllık)

  • 0% hak ediş süresi 2nd-YIL (0.00% yıllık)

  • 0% hak ediş süresi 3rd-YIL (0.00% yıllık)

  • 100% hak ediş süresi 4th-YIL (100.00% yıllık)

SSS

Texas Instruments şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $295,470 tazminatla Hukuk at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Texas Instruments şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $124,324 tutarındadır.

İlgili Şirketler

  • Applied Materials
  • Western Digital
  • Cadence Design Systems
  • Seagate
  • Lam Research
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

