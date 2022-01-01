Şirket Dizini
Synopsys
Synopsys Maaşlar

Synopsys şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Yazar için yıllık $21,220 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $413,667 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Synopsys. Son güncellenme: 9/16/2025

$160K

Donanım Mühendisi
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC Mühendisi

SoC Mühendisi

FPGA Mühendisi

Yazılım Mühendisi
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Araştırma Bilimci

Ürün Müdürü
69 $284K
100 $343K

Siber Güvenlik Analisti
Median $121K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
69 $317K
100 $414K
Çözüm Mimarı
Median $310K

Veri Mimarı

Bulut Güvenliği Mimarı

Teknik Program Müdürü
Median $45.5K
Elektrik Mühendisi
Median $326K
Ürün Tasarımcısı
Median $145K
Ürün Tasarım Müdürü
Median $330K
Veri Bilimci
Median $154K
Satış
Median $331K
Program Müdürü
Median $357K
İş Analisti
$140K
Müşteri Hizmetleri
$87.1K
Müşteri Başarısı
$90.5K
Veri Analisti
$45.2K
Veri Bilimi Müdürü
$159K
Mali Analист
$151K
İnsan Kaynakları
$270K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$34.6K
Yönetim Danışmanı
$257K
Pazarlama
$175K
Makine Mühendisi
$39.9K
Proje Müdürü
$146K
Satış Mühendisi
$120K
Teknik Yazar
$21.2K
UX Araştırmacısı
$193K
Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Synopsys şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)

SSS

Synopsys şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $413,667 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the 100 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Synopsys şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $166,156 tutarındadır.

