Şirket Dizini
Creditas
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Creditas Maaşlar

Creditas'nin maaş aralığı, alt uçta Teknik Program Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $42,915'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $114,447'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Creditas. Son güncelleme: 8/24/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $47.5K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
$114K
Teknik Program Yöneticisi
$42.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Creditas'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $114,447 ücretle Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Creditas'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $47,491'dır.

Öne Çıkan İşler

    Creditas için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • DoorDash
  • Flipkart
  • Square
  • Lyft
  • Pinterest
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar