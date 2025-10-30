Şirket Dizini
Creditas
Creditas Yazılım Mühendisi Maaşlar

Creditas şirketinde in Brazil Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına R$262K tutarındadır. Creditas şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Medyan Paket
company icon
Creditas
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Yıllık toplam
R$262K
Seviye
hidden
Temel maaş
R$262K
Stock (/yr)
R$0
Prim
R$0
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
11+ Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Creditas?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Backend Yazılım Mühendisi

SSS

Creditas şirketindeki in Brazil Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam R$317,958 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Creditas şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Brazil için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat R$239,644 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Creditas için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

Diğer Kaynaklar