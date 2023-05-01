Şirket Dizini
Broad Institute
Broad Institute Maaşlar

Broad Institute'nin maaş aralığı, alt uçta Proje Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $102,485'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $185,000'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $145K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimcisi
Median $120K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $185K

Ürün Yöneticisi
Median $160K
Ürün Tasarımcısı
$114K
Proje Yöneticisi
$102K
SSS

Broad Institute'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $185,000 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Broad Institute'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $132,500'dır.

