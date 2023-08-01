Şirket Dizini
BC Hydro
BC Hydro Maaşlar

BC Hydro şirketinin maaşları alt seviyede Makine Mühendisi için yıllık $64,604 toplam tazminattan üst seviyede Teknik Program Müdürü için $96,767 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: BC Hydro. Son güncellenme: 9/4/2025

$160K

Elektrik Mühendisi
$89.1K
İnsan Kaynakları
$65.5K
Makine Mühendisi
$64.6K

Proje Müdürü
$68.3K
Teknik Program Müdürü
$96.8K
SSS

The highest paying role reported at BC Hydro is Teknik Program Müdürü at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $96,767. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BC Hydro is $68,290.

Diğer Kaynaklar