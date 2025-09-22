Şirket Dizini
  • Maaşlar
  • Ürün Müdürü

  • Tüm Ürün Müdürü Maaşları

Alloy Ürün Müdürü Maaşlar

Alloy şirketinde in Canada Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $173K tutarındadır. Alloy şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Medyan Paket
company icon
Alloy
Senior Product Manager
hidden
Yıllık toplam
$173K
Seviye
Senior
Temel maaş
$173K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Alloy?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Alloy şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

10 years post-termination exercise window.



SSS

Alloy şirketindeki in Canada Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $108,480 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Alloy şirketinde Ürün Müdürü rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $108,480 tutarındadır.

