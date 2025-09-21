Şirket Dizini
Allied Universal
Allied Universal Proje Müdürü Maaşlar

Allied Universal şirketinde in United Arab Emirates ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına AED 136K ile AED 190K arasında değişmektedir. Allied Universal şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/21/2025

Ortalama Toplam Tazminat

AED 147K - AED 171K
United Arab Emirates
Yaygın Aralık
Olası Aralık
AED 136KAED 147KAED 171KAED 190K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Allied Universal?

The highest paying salary package reported for a Proje Müdürü at Allied Universal in United Arab Emirates sits at a yearly total compensation of AED 190,444. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allied Universal for the Proje Müdürü role in United Arab Emirates is AED 136,031.

