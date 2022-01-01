Şirket Dizini
Airtable
Airtable Maaşlar

Airtable'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $112,700'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $755,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Airtable. Son güncelleme: 8/24/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Tasarımcısı
Median $230K
Ürün Yöneticisi
Median $255K

UX Araştırmacısı
Median $423K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $755K
Veri Bilimcisi
Median $315K
Pazarlama Operasyonları
Median $172K
İş Operasyonları
$388K
İş Analisti
$162K
Müşteri Hizmetleri
$113K
Müşteri Başarısı
$114K
İnsan Kaynakları
$116K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$332K
Pazarlama
$191K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$609K
İşe Alım Uzmanı
$166K
Satış Mühendisi
$165K
Siber Güvenlik Analisti
$362K
Çözüm Mimarı
$288K
Teknik Program Yöneticisi
$470K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Airtable'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

The highest paying role reported at Airtable is Yazılım Mühendisliği Yöneticisi with a yearly total compensation of $755,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airtable is $278,523.

