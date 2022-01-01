Airtable Maaşlar

Airtable'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $112,700'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $755,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Airtable. Son güncelleme: 8/24/2025
Airtable'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:
25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)
