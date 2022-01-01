Şirket Dizini
Ramp
Ramp Maaşlar

Ramp şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $76,380 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $595,400 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Ramp. Son güncellenme: 10/25/2025

+$45K
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Yazılım Mühendisi
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Tasarımcısı
Median $189K

UX Tasarımcısı

Web Tasarımcısı

İK Uzmanı
Median $135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Ürün Müdürü
Median $275K
Pazarlama
Median $200K

Ürün Pazarlama Müdürü

İş Operasyonları
$149K
İş Analisti
$261K
Müşteri Hizmetleri
$76.4K
Veri Bilimci
$161K
İnsan Kaynakları
$333K
Satış
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$269K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Ramp şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Ramp şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $595,400 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Staff Software Engineer level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ramp şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $259,416 tutarındadır.

