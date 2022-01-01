Brex Maaşlar

Şirket Dizini
Brex şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $27,078 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $630,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Brex. Son güncellenme: 8/28/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
L4 $195K
L5 $395K
Ürün Müdürü
Median $440K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
L5 $613K
L6 $630K
Satış
Median $260K
Müşteri Hizmetleri
Median $47.9K
İş Geliştirme
Median $200K
Pazarlama
Median $174K
Ürün Tasarımcısı
Median $290K
Teknik Program Müdürü
Median $278K
İş Operasyonları Müdürü
$181K
İş Analisti
$81.3K
Mali Analист
$146K
Program Müdürü
$245K
İK Uzmanı
$27.1K
Siber Güvenlik Analisti
$199K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Brex şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

SSS

Brex şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $630,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the L6 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Brex şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $245,250 tutarındadır.

