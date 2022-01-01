ไดเรกทอรีบริษัท
Treasure Data
Treasure Data เงินเดือน

เงินเดือนของ Treasure Data อยู่ในช่วง $75,750 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับต่ำสุด ถึง $225,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Treasure Data. อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $195K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $225K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$81.6K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$111K
การตลาด
$222K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$145K
ฝ่ายขาย
$205K
วิศวกรฝ่ายขาย
$102K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$208K
สถาปนิกโซลูชั่น
$121K
Technical Account Manager
$173K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$75.7K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Treasure Data คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $225,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Treasure Data คือ $159,293

