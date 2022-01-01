ดาวน์โหลดแอป
← ไดเรกทอรีบริษัท
Treasure Data
ทำงานที่นี่?
ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
ภาพรวม
เงินเดือน
สวัสดิการ
งาน
ใหม่
แชท
Treasure Data สวัสดิการ
เพิ่มสวัสดิการ
เปรียบเทียบ
มูลค่ารวมประมาณการ: $1,095
ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
Dental Insurance
Vision Insurance
Health Insurance
Employee Assistance Program
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
Life Insurance
Disability Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
Free Lunch
Free Snacks
$730
บ้าน
Remote Work
การเงินและการเกษียณ
401k
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
ดูข้อมูลในรูปแบบตาราง
Treasure Data สิทธิพิเศษและสวัสดิการ
สวัสดิการ
คำอธิบาย
Dental Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
401k
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Free Lunch
Free Snacks
Offered by employer
