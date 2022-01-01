ไดเรกทอรีบริษัท
Proofpoint
Proofpoint เงินเดือน

เงินเดือนของ Proofpoint อยู่ในช่วง $72,436 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $543,150 สำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Proofpoint. อัปเดตล่าสุด: 9/17/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักบัญชี
Median $134K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $420K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $225K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $394K
ฝ่ายขาย
Median $142K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$79.6K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$72.4K
นักวิเคราะห์การเงิน
$112K
ทรัพยากรบุคคล
$169K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$265K
การตลาด
$543K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$134K
นักสรรหา
$154K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$127K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$186K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Proofpoint RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Proofpoint คือ การตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $543,150 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Proofpoint คือ $169,150

