TD SYNNEX เงินเดือน

เงินเดือนของ TD SYNNEX อยู่ในช่วง $43,396 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $179,100 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ TD SYNNEX. อัปเดตล่าสุด: 9/20/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $155K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$51.8K
การพัฒนาธุรกิจ
Median $78K

การพัฒนาองค์กร
$47.7K
นักวิเคราะห์การเงิน
$53.9K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$69.3K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$97K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$69.8K
ผู้จัดการโปรแกรม
$58.6K
ฝ่ายขาย
$43.4K
วิศวกรฝ่ายขาย
$99.5K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$179K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$61.8K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ TD SYNNEX คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $179,100 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ TD SYNNEX คือ $69,345

