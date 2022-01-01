Snap เงินเดือน

เงินเดือนของ Snap อยู่ในช่วง $61,215 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ความไว้วางใจและความปลอดภัย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $1,472,985 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Snap. อัปเดตล่าสุด: 9/6/2025
100%
ปี 1
ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:
100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.33% รายเดือน)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.3%
ปี 3
ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (2.77% รายเดือน)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.77% รายเดือน)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.77% รายเดือน)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ปี 1
33%
ปี 2
13%
ปี 3
ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
54% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (4.50% รายเดือน)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.75% รายเดือน)
13% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (1.08% รายเดือน)
Monthly vesting, no 1 year cliff
