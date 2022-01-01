ไดเรกทอรีบริษัท
Snap
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Snap เงินเดือน

เงินเดือนของ Snap อยู่ในช่วง $61,215 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ความไว้วางใจและความปลอดภัย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $1,472,985 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Snap. อัปเดตล่าสุด: 9/6/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรซอฟต์แวร์ความปลอดภัย

วิศวกรซอฟต์แวร์เวอร์ชวลรีแอลลิตี้

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
ฝ่ายขาย
Median $235K

ผู้บริหารบัญชี

ผู้จัดการบัญชี

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักสรรหา
L3 $146K
L4 $162K

ผู้สรรหาด้านเทคนิค

การตลาด
L3 $182K
L4 $251K

ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการโปรแกรม
Median $260K
นักบัญชี
Median $150K

นักบัญชีเทคนิค

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $165K
วิศวกรเครื่องกล
Median $352K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$90.5K
การพัฒนาธุรกิจ
$304K
การดำเนินงานบริการลูกค้า
$79.9K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$144K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$302K
นักวิเคราะห์การเงิน
$234K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$144K
กฎหมาย
$120K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$377K
การดำเนินงานการตลาด
$176K
วิศวกรแสง
$527K
ผู้จัดการพันธมิตร
$643K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$570K
ผู้จัดการโครงการ
$98K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$159K
ความไว้วางใจและความปลอดภัย
$61.2K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

100%

ปี 1

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.33% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (2.77% รายเดือน)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.77% รายเดือน)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.77% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ปี 1

33%

ปี 2

13%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 54% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (4.50% รายเดือน)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.75% รายเดือน)

  • 13% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (1.08% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

Snap最高薪職位是ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the L8 level，年度總薪酬為$1,472,985。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Snap年度總薪酬中位數為$302,575。

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Snap

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ