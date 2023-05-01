ไดเรกทอรีบริษัท
ShiftKey
ShiftKey เงินเดือน

เงินเดือนของ ShiftKey อยู่ในช่วง $73,975 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง Cybersecurity Analyst ที่ระดับต่ำสุด ถึง $176,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ShiftKey. อัปเดตล่าสุด: 10/26/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $115K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $165K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $176K

Cybersecurity Analyst
$74K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ShiftKey คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $176,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ShiftKey คือ $140,000

