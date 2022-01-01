ไดเรกทอรีบริษัท
Dropbox
Dropbox เงินเดือน

เงินเดือนของ Dropbox อยู่ในช่วง $85,576 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $884,238 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Dropbox. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ความปลอดภัย

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

นักออกแบบการโต้ตอบ

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
การตลาด
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
IC3 $253K
IC4 $314K
นักสรรหา
IC3 $154K
IC4 $212K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
Median $240K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $426K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $157K
ฝ่ายขาย
Median $180K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $171K

สถาปนิกข้อมูล

สถาปนิกความปลอดภัยคลาวด์

ผู้ช่วยธุรการ
$104K
การดำเนินงานธุรกิจ
$191K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$151K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$198K
การพัฒนาธุรกิจ
$428K
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$111K
การพัฒนาองค์กร
$134K
บริการลูกค้า
$85.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$197K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$667K
นักวิเคราะห์การเงิน
$96.5K
นักออกแบบกราฟิก
$222K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$308K
ทรัพยากรบุคคล
$343K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$145K
กฎหมาย
$196K
การดำเนินงานการตลาด
$180K
ผู้จัดการพันธมิตร
$98.6K
วิศวกรฝ่ายขาย
$365K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$319K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Dropbox RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

