ไดเรกทอรีบริษัท
MTS
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

MTS เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน MTS ตั้งแต่ $13,866 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่ต่ำสุดถึง $83,421 สำหรับ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ MTS. อัปเดตล่าสุด: 8/18/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

วิศวกร iOS

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหน้า

วิศวกรเรียนรู้ของเครื่อง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรDevOps

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $35K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $30.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $14.7K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $30.4K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $48.4K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $66.7K
ผู้จัดการโครงการ
Median $13.9K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $83.4K
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
$81.1K
นักวิเคราะห์การเงิน
$18.7K
ทรัพยากรบุคคล
$16.6K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$57.3K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$47.6K
การตลาด
$27.3K
ผู้จัดการออกแบบผลิตภัณฑ์
$68.3K
สถาปนิกโซลูชัน
$61.9K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$44.5K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ MTS คือ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $83,421 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ MTS คือ $44,476

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ MTS

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Vodafone
  • Airtel India
  • Mail.ru Group
  • BT
  • Deutsche Telekom
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ