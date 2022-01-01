ไดเรกทอรีบริษัท
BT เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน BT ตั้งแต่ $7,650 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ต่ำสุดถึง $256,275 สำหรับ การขาย ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ BT. อัปเดตล่าสุด: 8/20/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $20.3K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
Median $43.6K
หัวหน้าพนักงาน
$88.3K

บริการลูกค้า
$29.2K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$7.7K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$47.8K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$17.5K
นักวิเคราะห์การเงิน
$88.3K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$119K
ทรัพยากรบุคคล
$48.4K
กฎหมาย
$184K
การตลาด
$107K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$42.7K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$73.2K
ผู้จัดการโปรแกรม
$113K
ผู้จัดการโครงการ
$9.4K
การขาย
$256K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$80.1K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$61K
สถาปนิกโซลูชัน
$52.3K

สถาปนิกข้อมูล

ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$74.2K
นักเขียนทางเทคนิค
$10.9K
นักวิจัย UX
$81.5K
คำถามที่พบบ่อย

BTで報告された最高給の職種はการขาย at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$256,275です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
BTで報告された年間総報酬の中央値は$61,004です。

แหล่งข้อมูลอื่นๆ