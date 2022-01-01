ไดเรกทอรีบริษัท
Kaseya
Kaseya เงินเดือน

เงินเดือนของ Kaseya อยู่ในช่วง $40,778 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับต่ำสุด ถึง $105,440 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Kaseya. อัปเดตล่าสุด: 9/15/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ฝ่ายขาย
Median $80K

ผู้จัดการบัญชี

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $105K

บริการลูกค้า
$42.2K
ทรัพยากรบุคคล
$88.2K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$96.6K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$95.5K
ผู้จัดการโครงการ
$71.6K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$78.3K
สถาปนิกโซลูชั่น
$40.8K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Kaseya คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $105,440 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Kaseya คือ $78,290

