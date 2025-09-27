ไดเรกทอรีบริษัท
Kaseya
ค่าตอบแทน ฝ่ายขาย in United States ที่ Kaseya รวม $136K ต่อyear สำหรับ Senior Sales แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $80K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Kaseya อัปเดตล่าสุด: 9/27/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
ดู 2 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

ผู้จัดการบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ฝ่ายขาย ที่ Kaseya in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $160,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Kaseya สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย in United States คือ $53,000

