Kaseya
Kaseya วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Poland ที่ Kaseya อยู่ในช่วง PLN 255K ต่อyear สำหรับ Software Engineer 2 ถึง PLN 291K ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Poland รวม PLN 265K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Kaseya อัปเดตล่าสุด: 9/27/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer 1
(ระดับเริ่มต้น)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Kaseya in Poland อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี PLN 327,642 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Kaseya สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Poland คือ PLN 274,918

