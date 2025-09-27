ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Poland ที่ Kaseya อยู่ในช่วง PLN 255K ต่อyear สำหรับ Software Engineer 2 ถึง PLN 291K ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Poland รวม PLN 265K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Kaseya อัปเดตล่าสุด: 9/27/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่