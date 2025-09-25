ไดเรกทอรีบริษัท
Intapp
Intapp ผู้จัดการโครงการ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการโครงการ in United States ที่ Intapp อยู่ในช่วง $137K ถึง $191K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Intapp อัปเดตล่าสุด: 9/25/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$149K - $180K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$137K$149K$180K$191K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

$160K

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Intapp การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่ Intapp in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $191,400 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Intapp สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ in United States คือ $136,950

