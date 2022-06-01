ไดเรกทอรีบริษัท
Intapp
Intapp เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Intapp ตั้งแต่ $72,507 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักบัญชี ที่ต่ำสุดถึง $233,825 สำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Intapp. อัปเดตล่าสุด: 8/10/2025

$160K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $108K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $144K
นักบัญชี
$72.5K

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$234K
การตลาด
$102K
ผู้จัดการออกแบบผลิตภัณฑ์
$95.5K
ผู้จัดการโครงการ
$164K
การขาย
$120K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$119K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$129K
ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Intapp, การมอบหุ้น/ทุน เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Intapp คือ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $233,825 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Intapp คือ $119,799

