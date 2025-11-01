ไดเรกทอรีบริษัท
Ingram Micro
Ingram Micro ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Ingram Micro รวม $180K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ingram Micro อัปเดตล่าสุด: 11/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
Ingram Micro
Senior Product Manager
Los Angeles - Orange County
รวมต่อปี
$180K
เงินเดือนฐาน
$165K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$15K
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
11+ ปี
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ Ingram Micro in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $285,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ingram Micro สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in United States คือ $180,000

