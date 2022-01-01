ไดเรกทอรีบริษัท
Domo เงินเดือน

เงินเดือนของ Domo อยู่ในช่วง $22,928 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบกราฟิก ที่ระดับต่ำสุด ถึง $183,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Domo. อัปเดตล่าสุด: 10/14/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $155K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $115K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $183K

การตลาด
Median $183K
ผู้ช่วยธุรการ
$44.8K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$125K
นักออกแบบกราฟิก
$22.9K
นักสรรหา
$141K
ฝ่ายขาย
$163K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$159K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$77.4K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Domo Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Domo คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $183,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Domo คือ $140,700

