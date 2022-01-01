ไดเรกทอรีบริษัท
Ingram Micro เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Ingram Micro ตั้งแต่ $10,091 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $264,924 สำหรับ สถาปนิกโซลูชัน ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ingram Micro. อัปเดตล่าสุด: 8/12/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $10.1K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $168K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $83.9K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$186K
นักวิเคราะห์การเงิน
$127K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$146K
การตลาด
$101K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$83.6K
ผู้จัดการโครงการ
$119K
การขาย
$72.5K
วิศวกรขาย
$20.7K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$81K
สถาปนิกโซลูชัน
$265K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$176K
นักวิจัย UX
$77.4K
นักลงทุนร่วมเสี่ยง
$66.7K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Ingram Micro is สถาปนิกโซลูชัน at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $264,924. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ingram Micro is $92,702.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ