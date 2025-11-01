ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in Canada ที่ Ingram Micro รวม CA$117K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ingram Micro อัปเดตล่าสุด: 11/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$117K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$8.1K
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Ingram Micro in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$153,120 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ingram Micro สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Canada คือ CA$118,667

แหล่งข้อมูลอื่นๆ