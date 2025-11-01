ไดเรกทอรีบริษัท
Grainger
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Grainger ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in United States ที่ Grainger อยู่ในช่วง $264K ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineering Manager ถึง $340K ต่อyear สำหรับ Director แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $230K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Grainger อัปเดตล่าสุด: 11/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ระดับอาชีพใน Grainger?

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ Grainger in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $340,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Grainger สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in United States คือ $263,000

