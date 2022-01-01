ไดเรกทอรีบริษัท
Synopsys
ไซนอปซิส เงินเดือน

เงินเดือนของ Synopsys อยู่ในช่วง $21,220 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเขียนเทคนิค ที่ระดับต่ำสุด ถึง $413,667 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ไซนอปซิส. อัปเดตล่าสุด: 9/16/2025

$160K

วิศวกรฮาร์ดแวร์
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

วิศวกรเอสิค

วิศวกรโซค

วิศวกรเอฟพีจีเอ

วิศวกรซอฟต์แวร์
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
69 $284K
100 $343K

67 10
67 10
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $121K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
69 $317K
100 $414K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $310K

สถาปนิกข้อมูล

สถาปนิกความปลอดภัยคลาวด์

ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $45.5K
วิศวกรไฟฟ้า
Median $326K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $145K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $330K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $154K
ฝ่ายขาย
Median $331K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $357K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$140K
บริการลูกค้า
$87.1K
ความสำเร็จของลูกค้า
$90.5K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$45.2K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$159K
นักวิเคราะห์การเงิน
$151K
ทรัพยากรบุคคล
$270K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$34.6K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$257K
การตลาด
$175K
วิศวกรเครื่องกล
$39.9K
ผู้จัดการโครงการ
$146K
วิศวกรฝ่ายขาย
$120K
นักเขียนเทคนิค
$21.2K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$193K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Synopsys RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Synopsys คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the 100 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $413,667 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Synopsys คือ $166,156

แหล่งข้อมูลอื่นๆ