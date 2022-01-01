ไดเรกทอรีบริษัท
Guidewire Software
Guidewire Software เงินเดือน

เงินเดือนของ Guidewire Software อยู่ในช่วง $16,768 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $371,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Guidewire Software. อัปเดตล่าสุด: 10/19/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $256K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $371K

สถาปนิกโซลูชั่น
Median $230K

Data Architect

นักสรรหา
Median $122K
ฝ่ายขาย
Median $313K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $204K
นักบัญชี
$263K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
การตลาด
$231K
การดำเนินงานบุคคล
$277K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$193K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$137K
ผู้จัดการโปรแกรม
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

24%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Guidewire Software RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 24% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.00% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Guidewire Software คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $371,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Guidewire Software คือ $218,891

