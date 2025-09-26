ไดเรกทอรีบริษัท
ExxonMobil
  • เงินเดือน
  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ExxonMobil นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States ที่ ExxonMobil อยู่ในช่วง $124K ต่อyear สำหรับ CL23 ถึง $281K ต่อyear สำหรับ CL27 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $210K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ExxonMobil อัปเดตล่าสุด: 9/26/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at ExxonMobil in United States sits at a yearly total compensation of $281,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ExxonMobil for the นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล role in United States is $150,000.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ ExxonMobil

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Phillips 66
  • Halliburton
  • CenterPoint Energy
  • Texas Instruments
  • Chevron
แหล่งข้อมูลอื่นๆ