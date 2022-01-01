ไดเรกทอรีบริษัท
ExxonMobil
ExxonMobil เงินเดือน

เงินเดือนของ ExxonMobil อยู่ในช่วง $1,547 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $290,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ExxonMobil. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

$160K

วิศวกรเครื่องกล
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
วิศวกรซอฟต์แวร์
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

วิศวกรเคมี
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

วิศวกรกระบวนการ

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
CL24 $126K
CL26 $197K
ผู้จัดการโครงการ
CL23 $118K
CL27 $214K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
CL26 $182K
CL28 $290K
การพัฒนาธุรกิจ
Median $200K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $35.8K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $108K
การตลาด
Median $237K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
Median $140K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $120K
วิศวกรโยธา
Median $231K
นักบัญชี
$17.6K
วิศวกรชีวการแพทย์
$136K
การดำเนินงานธุรกิจ
$114K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$139K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$1.5K
วิศวกรควบคุม
$171K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$26K
วิศวกรไฟฟ้า
$164K
นักวิเคราะห์การเงิน
$18.4K
วิศวกรธรณีวิทยา
$169K
ทรัพยากรบุคคล
$3.5K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$38.8K
การดำเนินงานการตลาด
$149K
ผู้จัดการโปรแกรม
$181K
ฝ่ายขาย
$93.5K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$115K
สถาปนิกโซลูชั่น
$43.1K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ExxonMobil คือ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค at the CL28 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $290,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ExxonMobil คือ $134,342

