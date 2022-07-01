ไดเรกทอรีบริษัท
Extole
Extole เงินเดือน

เงินเดือนของ Extole อยู่ในช่วง $25,186 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $99,500 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Extole. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$43.8K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$27.6K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$36.2K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$25.2K
สถาปนิกโซลูชั่น
$99.5K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Extole is สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $99,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Extole is $36,180.

