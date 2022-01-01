Airbnb เงินเดือน

เงินเดือนของ Airbnb อยู่ในช่วง $33,473 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $836,108 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Airbnb. อัปเดตล่าสุด: 9/4/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
35%
ปี 1
30%
ปี 2
20%
ปี 3
15%
ปี 4
ที่ Airbnb RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
35% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.75% รายไตรมาส)
30% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (7.50% รายไตรมาส)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (5.00% รายไตรมาส)
15% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (3.75% รายไตรมาส)
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
