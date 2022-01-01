ไดเรกทอรีบริษัท
Airbnb

Airbnb เงินเดือน

เงินเดือนของ Airbnb อยู่ในช่วง $33,473 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $836,108 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Airbnb. อัปเดตล่าสุด: 9/4/2025

$57K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

วิศวกรแอนดรอยด์

วิศวกรซอฟต์แวร์มือถือ

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
M1 $602K
M2 $765K
นักสรรหา
G8 $189K
G9 $209K

ผู้สรรหาด้านเทคนิค

ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
L5 $349K
L6 $499K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $301K
ผู้จัดการโครงการ
Median $200K
การตลาด
Median $300K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $330K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $33.5K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $157K
กฎหมาย
Median $275K

ที่ปรึกษากฎหมาย

ฝ่ายขาย
Median $100K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $620K
ผู้ช่วยธุรการ
Median $155K
การพัฒนาธุรกิจ
Median $130K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $230K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
Median $340K
นักบัญชี
$190K

นักบัญชีเทคนิค

การดำเนินงานธุรกิจ
$349K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$267K
นักเขียนโฆษณา
$246K
ทรัพยากรบุคคล
$126K
การดำเนินงานการตลาด
$367K
วิศวกรเครื่องกล
$295K
การดำเนินงานบุคคล
$402K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$348K
การดำเนินงานรายได้
$266K
วิศวกรฝ่ายขาย
$71.5K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$117K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

35%

ปี 1

30%

ปี 2

20%

ปี 3

15%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Airbnb RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 35% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.75% รายไตรมาส)

  • 30% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (7.50% รายไตรมาส)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (5.00% รายไตรมาส)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (3.75% รายไตรมาส)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Airbnb RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Airbnb RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Airbnb คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the G11 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $836,108 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Airbnb คือ $301,000

