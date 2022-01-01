ไดเรกทอรีบริษัท
ConocoPhillips เงินเดือน

เงินเดือนของ ConocoPhillips อยู่ในช่วง $80,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $402,000 สำหรับตำแหน่ง การพัฒนาธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ConocoPhillips. อัปเดตล่าสุด: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
Median $109K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $80K
นักบัญชี
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$88.8K
การพัฒนาธุรกิจ
$402K
วิศวกรเคมี
$121K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$287K
นักวิเคราะห์การเงิน
$174K
วิศวกรธรณีวิทยา
$275K
วิศวกรเครื่องกล
$279K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$127K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$212K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ConocoPhillips คือ การพัฒนาธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $402,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ConocoPhillips คือ $150,499

แหล่งข้อมูลอื่นๆ