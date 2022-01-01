ไดเรกทอรีบริษัท
เจนเนอรัล มอเตอร์ส เงินเดือน

เงินเดือนของ General Motors อยู่ในช่วง $44,446 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $277,400 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ เจนเนอรัล มอเตอร์ส. อัปเดตล่าสุด: 9/13/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

วิศวกรซอฟต์แวร์มือถือ

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรระบบ

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

วิศวกรฮาร์ดแวร์ฝังตัว

วิศวกรเครื่องกล
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

วิศวกรการผลิต

วิศวกรซีเออี

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

สถาปนิกโซลูชั่น
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

สถาปนิกข้อมูล

สถาปนิกคลาวด์

สถาปนิกความปลอดภัยคลาวด์

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
ผู้จัดการโครงการ
L6 $114K
L7 $143K
ผู้จัดการโปรแกรม
L6 $128K
L7 $160K
นักวิเคราะห์การเงิน
L5 $98.9K
L6 $110K
วิศวกรควบคุม
L5 $94K
L6 $115K
การตลาด
Median $120K
นักสรรหา
Median $200K
การพัฒนาธุรกิจ
Median $148K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $123K
นักบัญชี
Median $100K

นักบัญชีเทคนิค

นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $100K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $200K
นักออกแบบกราฟิก
Median $135K
ทรัพยากรบุคคล
Median $102K
ฝ่ายขาย
Median $100K
ผู้ช่วยธุรการ
$60.5K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$225K
การพัฒนาองค์กร
$86.2K
บริการลูกค้า
$135K
วิศวกรไฟฟ้า
$137K
กฎหมาย
$116K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$44.4K
การดำเนินงานการตลาด
$89.6K
วิศวกรวัสดุศาสตร์
$213K
วิศวกรแสง
$198K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$149K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ General Motors การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ General Motors คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the L9 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $277,400 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ General Motors คือ $130,446

