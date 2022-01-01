ไดเรกทอรีบริษัท
Aaron's
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Aaron's เงินเดือน

เงินเดือนของ Aaron's อยู่ในช่วง $995 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $245,310 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Aaron's. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$95.5K
ฝ่ายขาย
$995
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Aaron's คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $245,310 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Aaron's คือ $95,475

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Aaron's

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • URBN
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • The TJX Companies
  • Macy's
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ