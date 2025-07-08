ไดเรกทอรีบริษัท
Blue Cross and Blue Shield of Kansas
Blue Cross and Blue Shield of Kansas เงินเดือน

เงินเดือนของ Blue Cross and Blue Shield of Kansas อยู่ในช่วง $90,450 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $140,700 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Blue Cross and Blue Shield of Kansas. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$103K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$141K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

คำถามที่พบบ่อย

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Blue Cross and Blue Shield of Kansas on นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level aastase kogutasuga $140,700. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Blue Cross and Blue Shield of Kansas keskmine aastane kogutasu on $103,490.

