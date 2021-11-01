ไดเรกทอรีบริษัท
BBK Electronics
BBK Electronics เงินเดือน

เงินเดือนของ BBK Electronics อยู่ในช่วง $49,757 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $233,171 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ BBK Electronics. อัปเดตล่าสุด: 9/5/2025

$160K

นักออกแบบกราฟิก
$96.7K
การตลาด
$74.8K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$233K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$49.8K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$83.6K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$66.6K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ BBK Electronics คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $233,171 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ BBK Electronics คือ $79,175

