AmTrust Financial
AmTrust Financial เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน AmTrust Financial ตั้งแต่ $85,425 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $141,365 สำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ AmTrust Financial. อัปเดตล่าสุด: 8/21/2025

$160K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$88.2K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$119K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$141K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$85.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ AmTrust Financial คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $141,365 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ AmTrust Financial คือ $103,800

