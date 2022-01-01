ไดเรกทอรีบริษัท
Pinterest เงินเดือน

เงินเดือนของ Pinterest อยู่ในช่วง $16,080 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานการตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $1,154,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Pinterest. อัปเดตล่าสุด: 8/26/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

ฝ่ายขาย
Median $204K

ผู้จัดการบัญชี

ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $265K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $300K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $152K
ผู้จัดการโครงการ
Median $156K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
Median $275K
การดำเนินงานธุรกิจ
Median $213K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $152K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $525K
การตลาด
Median $261K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $174K
ทรัพยากรบุคคล
Median $160K
นักบัญชี
$715K

นักบัญชีเทคนิค

ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$176K
การพัฒนาธุรกิจ
$157K
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$211K
การพัฒนาองค์กร
$896K
บริการลูกค้า
$56.5K
นักออกแบบกราฟิก
$196K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$55.2K
กฎหมาย
$117K
การดำเนินงานการตลาด
$16.1K
ผู้จัดการพันธมิตร
$91.6K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$249K
นักสรรหา
$76.2K
วิศวกรฝ่ายขาย
$219K
ผลตอบแทนรวม
$283K
นักลงทุนร่วมทุน
$159K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

50%

ปี 1

33%

ปี 2

17%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Pinterest RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 50% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (12.50% รายไตรมาส)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.25% รายไตรมาส)

  • 17% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (4.25% รายไตรมาส)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Pinterest RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Pinterest RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Pinterest คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the M18 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $1,154,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Pinterest คือ $248,750

