Allied Universal
Allied Universal วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Allied Universal รวม $127K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Allied Universal อัปเดตล่าสุด: 9/21/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Software Engineer
Irvine, CA
รวมต่อปี
$127K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
$127K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
ระดับอาชีพใน Allied Universal?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Allied Universal in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $150,600 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Allied Universal สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States คือ $127,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ