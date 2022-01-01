ไดเรกทอรีบริษัท
Airtable
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Airtable เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Airtable ตั้งแต่ $112,700 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ บริการลูกค้า ที่ต่ำสุดถึง $755,000 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Airtable. อัปเดตล่าสุด: 8/24/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $230K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $255K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

68 18
68 18
นักวิจัย UX
Median $423K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $755K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $315K
การดำเนินงานการตลาด
Median $172K
การดำเนินงานธุรกิจ
$388K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$162K
บริการลูกค้า
$113K
ความสำเร็จของลูกค้า
$114K
ทรัพยากรบุคคล
$116K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$332K
การตลาด
$191K
ผู้จัดการออกแบบผลิตภัณฑ์
$609K
นักสรรหาบุคลากร
$166K
วิศวกรขาย
$165K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$362K
สถาปนิกโซลูชัน
$288K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$470K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Airtable, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Airtable, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

มีคำถาม? ถามชุมชน

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อโต้ตอบกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำอาชีพ และอื่นๆ

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Airtable gemeldet wurde, ist ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $755,000. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Airtable gemeldet wurde, beträgt $278,523.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Airtable

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Stripe
  • Slack
  • Brex
  • Pony.ai
  • Ramp
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ