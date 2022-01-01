ไดเรกทอรีบริษัท
Brex
Brex เงินเดือน

เงินเดือนของ Brex อยู่ในช่วง $27,078 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $630,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Brex. อัปเดตล่าสุด: 8/28/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
L4 $195K
L5 $395K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $440K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
L5 $613K
L6 $630K
ฝ่ายขาย
Median $260K
บริการลูกค้า
Median $47.9K
การพัฒนาธุรกิจ
Median $200K
การตลาด
Median $174K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $290K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $278K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$181K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$81.3K
นักวิเคราะห์การเงิน
$146K
ผู้จัดการโปรแกรม
$245K
นักสรรหา
$27.1K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$199K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Brex RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Brex คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the L6 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $630,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Brex คือ $245,250

แหล่งข้อมูลอื่นๆ