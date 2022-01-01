ไดเรกทอรีบริษัท
Ramp
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Ramp เงินเดือน

เงินเดือนของ Ramp อยู่ในช่วง $76,380 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $595,400 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ramp. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

Ramp logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $189K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักออกแบบเว็บไซต์

นักสรรหา
Median $135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $275K
การตลาด
Median $200K

ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์

การดำเนินงานธุรกิจ
$149K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$261K
บริการลูกค้า
$76.4K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$161K
ทรัพยากรบุคคล
$333K
ฝ่ายขาย
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$269K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Ramp การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Ramp คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Staff Software Engineer level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $595,400 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ramp คือ $259,416

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Ramp

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Citadel
  • Brex
  • Two Sigma
  • Chime
  • Old Mission
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ