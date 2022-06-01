Företagskatalog
Zoetis Löner

Zoetiss löner varierar från $92,460 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $223,934 för en Chef för mjukvaruutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Zoetis. Senast uppdaterad: 11/15/2025

Datavetare
Median $162K
Mjukvaruingenjör
Median $141K
Affärsanalytiker
$92.5K

Chef för datavetenskap
$136K
Marknadsoperationer
$198K
Produktdesigner
$121K
Produktchef
$104K
Projektledare
$121K
Försäljning
$101K
Chef för mjukvaruutveckling
$224K
Teknisk programchef
$141K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Zoetis är Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $223,934. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Zoetis är $135,675.

Andra resurser